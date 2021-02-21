Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 11:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta 100 gram eroin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nca istihbari çalışmalar neticesinde; T.S. ve A.K. isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Alaplı ilçesi Kılçak köyünde, içerisinde şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 100 gram eroin, 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Şahıslar hakkında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
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