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Güncel
AA 08.08.2024 21:18

Zonguldak’ta savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan ticari taksi kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı 1 ölü, 4 yaralı

Bağlık Mahallesi'nde S.Ç. idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.P'nin kullandığı taksiye arkadan vurdu.

Kazada savrulan ticari taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Y. ile Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarptı.

Ticari taksi, daha sonra korkuluklara çarparak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Zehra Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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