Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.08.2024 20:42

Kayseri'de jandarma ekipleri cayrokopterle denetim yaptı

Kayseri'de jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

Kayseri'de jandarma ekipleri cayrokopterle denetim yaptı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla, İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde cayrokopterle yaklaşık 2 saat süren denetim yaptı.

Denetimlerde kontrol edilen 252 araç ve sürücüsünün 18'ine, çeşitli ihlallerden ve eksiklerinden dolayı 35 bin 161 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 8 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi.

Jandarmanın denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

ETİKETLER
Denetim Kayseri
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:00
Freni patlayan beton pompası kontrolden çıkarak devrildi
21:57
Kamala Harris, İsrail'e silah ambargosunu desteklemiyor
21:44
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
22:11
İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'deki yer altı komuta odasında toplandı
21:33
DMM: Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil
21:10
Bakan Tekin, dünya şampiyonu 'Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı kabul etti
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
FOTO FOKUS
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ