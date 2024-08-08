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Güncel
AA 08.08.2024 19:52

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Sakarya'da 1-7 Ağustos'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-7 Ağustos'ta içici ve satıcılara yönelik çalışma başlattı.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ekipleri ve komandoların ortak operasyonlarında 19,5 kilogram esrar, 414 gram sentetik uyuşturucu, 1078 kök kenevir, 11 sentetik hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 11 kilogram gübre, 1 su tankı, 4 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 85 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada, "Etkili operasyonlardan bunalan uyuşturucu satıcılarının toplu ekim yapmaktan kaçınarak orman içlerinde seyrek şekilde ekim yaptıkları, uçurum kenarı gibi ulaşılması zor yerleri tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Uyuşturucu satıcılarının geliştirdikleri yeni yöntemlere ve yakalanmamak için aldıkları tedbirlere rağmen İl Jandarma Komutanlığı yeni taktikler ve sahip olduğu teknik imkanlarla mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu mücadelede bizlere her geçen gün biraz daha fazla yardımcı olmaları memnuniyet vericidir." denildi.

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