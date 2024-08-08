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Güncel
AA 08.08.2024 19:31

Çorum'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Çorum'da inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Çorum'da inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Bahçelievler Mahallesi'nde eski devlet hastanesinin önünde yaptırılan poliklinik inşaatında çalışan Soner Arslan (38), inşaatın ikinci katından beton zemine düştü.

Arslan'ın düştüğünü gören diğer çalışanların ihbarı üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Arslan, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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