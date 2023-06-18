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Güncel
İHA 18.06.2023 13:25

Zonguldak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi.

Çaycuma istikametinden Bartın istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Araçta bulunan yaralı M.Y. (66), Ş.Y. (39) ve A.Y. (41) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken, A.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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