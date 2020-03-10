Sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık bir saat süren kuvvetli rüzgar nedeniyle Mithatpaşa ve Rüzgarlımeşe mahallelerinde bazı evlerin çatısı uçtu.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatıdan düşen sac ve tahta parçaları etrafa yayıldı. Bu parçalar vatandaşlarca temizlendi.

Park halindeki bir otomobilin üzerine ise garaj çatısının devrildiği görüldü.

Rüzgar nedeniyle kısa süreli elektrik kesintileri de yaşandı.