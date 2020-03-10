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Erzurum'da ot yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Erzurum Oltu ilçesinde ot yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Oltu-Olur kara yolunun sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü tır, Coşkunlar mevkisinde devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.
İtfaiye ekipleri, ot birikintilerinin savrulduğu kara yolunda temizleme çalışması yürüttü.
Etiketler: erzurum oltu ilçesiSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:48
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