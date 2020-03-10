Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.
Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.
Ayrıca bazı noktalarda hasarlı kazalar da meydana geldi.
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