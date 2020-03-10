Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de izinsiz kazı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Odunpazarı ile Sivrihisar ve Alpu ilçelerinde 4 bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 zanlıyı yakalayan ekipler, bu kişilerin evlerinde arama yaptı.
Aramalarda ele geçirilen 9 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 10 bakır sikke, Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen heykel ile kolye başlığı, Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: eskişehir tarihi eserSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:45
Son Haberler
- 10:12
- 10:11
- 10:10
- 09:58
- 09:53
Sıradaki Haber
Tunceli'de 65 gündür kayıp üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz