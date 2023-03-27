Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Ereğli-Zonguldak kara yolunda seyreden F.D. idaresindeki hafif ticari araç, Devrek yol ayrımı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (77) çarptı.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise polis ekiplerince karakola götürüldü.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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