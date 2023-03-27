Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi koordinesinde Ramazan ayında hasta ve engelli olduğu için iftar yemeği hazırlayamayan ve yardıma muhtaç olan yüzlerce aileye her gün yemek ulaştırıyor.

Belediye bünyesindeki Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları Müdürlüğü (KAÇEP) Ramazan ayında daha fazla insana el uzatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yahşihan ilçesinin dört bir yanına hizmet götüren sosyal birimler engelli, yaşlı olan ve kimsesiz yardıma muhtaç insanların Ramazan ayında yeterli imkanlara sahip olabilmeleri için sahada görev yapıyor. Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı’nda kurulan iftar çadırında da Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve ekibi vatandaşlara yemek dağıtıyor.

Ramazan ayında herkesin evinde yemek pişmesini hedeflediklerini kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için güzel vesiledir. Çeşitli nedenlerden dolayı evinde yemek yapamayan yaşlı vatandaşlarımıza bu Ramazan ayında da belediyemiz tarafından verilen iftar yemeklerini dağıtıyoruz. Yahşihan’da yemek saatinde sofrasında sıcak aş olmayan hiçbir vatandaşımızın kalmaması için sahadayız, tüm kapıları çalıyoruz. Birlik ve beraberliğin zamanı olan Ramazan ayında tüm ilçe bir aile olacağız. Huzurlu, bereketli bu ay inşallah hep bir arada olduğumuz bir bayrama kavuşur. Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin. Ramazan ayı boyunca hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla soframız kurulacak. Vatandaşlarımız da destek verebilirler” dedi.