Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından KYK yurtlarında misafir edilen ailelerin çocuklarına BARÜ'deki gönüllü akademisyenlerin hazırladığı programlarla psikososyal destek veriliyor.

Valilik koordinasyonunda, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projede, farklı yaş gruplarındaki çocukların bilişsel ve duyusal özellikleri dikkate alınarak etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Atölyelerde resim, heykel, drama, müzik gibi bilgilendirici, eğitsel ve eğlendirici faaliyetlerle depremin korku, kaygı, içe kapanma gibi zihinsel-psikolojik etkilerinden uzaklaştırılmaya çalışılan çocuklar ayrıca, bireysel becerilerini de keşfetme imkanı buluyor.

BARÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin, ailelerle yaptıkları ihtiyaç analizinde daha çok çocuklara destek olunması yönünde taleplerle karşılaştıklarını söyledi.

"Her seviyede yaklaşık 10-12 farklı etkinlik var"

Büyükşahin, bunun üzerine üniversite bünyesindeki "Çocuk Üniversitesi" faaliyetlerini yurtlara taşıdıklarını aktararak, "Burada okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hatta üniversite çağında öğrencilerimiz var. Tüm öğrencilerimiz için her seviyede yaklaşık 10-12 farklı etkinlik var. Diğer kurumlarla yaptığımız işbirliğinde bize 3 gün ayırdılar ve tüm günü dolduracak şekilde etkinlikler yürütüyoruz." dedi.

İngilizce konuşmadan matematik dersine, etkileşimli kitap okumadan kil heykele, resim ve drama atölyesine kadar birçok etkinliğin yapıldığını anlatan Büyükşahin, bilim uygulaması, akıl zeka oyunları etkinleriyle de çocuklara becerilerini keşfetme ve geliştirme imkanı sağladıklarını ifade etti.

Büyükşahin, üniversiteden akademisyenler ve öğretmenlerin projeye destek verdiğine değinerek, "Çocuklarımız mutlu, biz de mutluyuz. Aileler, çocuklarının psikolojik olarak biraz daha iyi olduğunu, gece uyku bölünmelerinin yavaş yavaş azaldığını söylüyorlar. Uyuyabiliyorlar, uyuyabildikleri için sabah kalkıp okullarına devam edebiliyorlar. Yani normale dönebiliyor çocuklar, bizim de zaten istediğimiz bu." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen depremzedelerden Esra Kaplan, afetin ardından spor salonlarında, camilerde ve arabada kaldıklarını ardından Bartın'daki yurda yerleştirildiklerini söyledi.

Kaplan, burada ihtiyaçlarının karşılandığını anlatarak, "Yiyecek yönünden sıcak yemeğimiz, yatağımız önümüzde daha ne olsun. Çamaşırımız yıkanıyor, deterjan veriliyor. Her gün çocukları gelip oynatıyoruz, gidip Kur'an okuyoruz, namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Çok şükür elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Depremzede çocuklardan 7 yaşındaki Deniz Özdemir, Kahramanmaraş’tan geldiğini ve etkinliklerle eğlenceli zaman geçirdiklerini dile getirdi.