Zonguldak'ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında merkez üssü Bolu'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerinden ilçede tatbikat gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed Evlice başkanlığında Devrek Belediye Başkanvekili Tuncay Mezir'in de katıldığı İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulu toplantısında afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları gözden geçirildi. İlçe genelinde hızlı ve etkili müdahale stratejileri değerlendirildi.

Tatbikatın saha çalışmaları senaryosunda, arama kurtarma çalışmalarının kurumlararası güç birliğiyle en iyi şekilde sahaya yansıtılması planlandı.