Zonguldak'ta alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karamusa Köyü Dedeler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Çatıda hasar meydana geldi.