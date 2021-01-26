Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Zonguldak'ta alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karamusa Köyü Dedeler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Çatıda hasar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
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