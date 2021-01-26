Konya'da alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden Sevinç Karabıyık, evinin karşısındaki 3 katlı apartmanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını fark ederek durumu Beyşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yorumla zabıta yetkililerine bildirdi.

Zabıtalar da mahsur kalan kedinin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, kediyi merdiven uzatarak bulunduğu yerden kurtarıp aşağıya indirdi. Kedi, daha sonra sokak aralarında gözden kayboldu.

Karabıyık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kediyi günler öncesinde çatıda görüp fark ettiklerini ancak kendisinin ineceği düşüncesiyle mahsur kaldığını anlamadıklarını belirterek, "Birkaç gün sürekli aynı çatıda olduğunu gördüğümde, kedinin atlamadığını fark ettik. Beyşehir Belediyesi'nin sosyal medya sayfasına yorum yazdım, oradan dönüş yaptılar. Telefon numaramı verdim telefonla haberleştik ve ilgilendiler. Ekiplerin gösterdiği ilgi ve alakadan çok memnun oldum. Sonuçta bir canın orada çaresiz kaldığını görünce insan duyarsız kalamıyor." ifadelerini kullandı.