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Güncel
İHA 05.03.2024 09:56

Zonguldak'ta çalınan motosiklet Bartın'da bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çalınan motosiklet, Bartın'da jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Zonguldak'ta çalınan motosiklet Bartın'da bulundu
[Fotograf: İHA]

Bartın'a bağlı Bakioğlu köyünde ekiplerce gerçekleştirilen devriye ve denetimlerde durdurulan bir motosikletin plaka ve motor numarası sorgulandı.

Plakanın sahte olduğu ve motosikletin Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde motosiklete ait sahte plakayı kendisinin taktığını ancak motosikleti farklı bir kişiden satın aldığını söyledi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adlim işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan motosiklet sahibine teslim edilecek.

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