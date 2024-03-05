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Güncel
AA 05.03.2024 09:58

Zehir tacirlerine ve kaçakçılara operasyon: 13 tutuklama

Sakarya'da son bir ayda gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 295 şüpheliden, 13'ü tutuklandı.

Zehir tacirlerine ve kaçakçılara operasyon: 13 tutuklama
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında çeşitli adreslere düzenlenen 244 operasyonda, 295 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, yaklaşık 12 kilogram kubar esrar, 3 kilo 55 gram bonzai, 244 gram metamfetamin, 215 gram skunk, 253 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 44 kök Hint keneviri, 8 hassas terazi, 61 uyuşturucu kullanma aparatı, 793 kilogram tütün, 923 bin 495'i dolu 1 milyon 207 bin 451 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 makaron makinesi, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği, 4 muhtelif şarjör ve 584 muhtelif çaplarda silah mühimmatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 282 şüpheliye adli işlem yapıldı.

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