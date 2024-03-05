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Güncel
İHA 05.03.2024 09:40

Isparta'da 18 farklı adreste hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Isparta’da 18 ayrı ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta'da 18 farklı adreste hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
[Fotograf: İHA]

Isparta merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gönen, Uluborlu, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde, 2023'ten bu yana 18 bağ evi ve konuttan hırsızlık yapıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Asayiş Timleri'nin çalışmalarıyla şüpheli S.D. yakalandı.

Isparta'da 18 farklı adreste hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Çalınan eşyalar hurdacıya satılmış

Çalınan malzemeler, zanlının ikametinden uzak adreste kiralanan bir depoda bulundu. Zanlının bazı eşyaları ise Isparta ve Burdur’da hurdacılara sattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen eşya ve malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. 

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