Isparta'da 18 farklı adreste hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Isparta merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gönen, Uluborlu, Keçiborlu ve Senirkent ilçelerinde, 2023'ten bu yana 18 bağ evi ve konuttan hırsızlık yapıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Asayiş Timleri'nin çalışmalarıyla şüpheli S.D. yakalandı.

Çalınan eşyalar hurdacıya satılmış

Çalınan malzemeler, zanlının ikametinden uzak adreste kiralanan bir depoda bulundu. Zanlının bazı eşyaları ise Isparta ve Burdur’da hurdacılara sattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen eşya ve malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.