Zonguldak'ta beyin ve sinir cerrahları sempozyumda bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ve Türk Nöroşirürji Derneği işbirliğiyle bir otelde düzenlenen ve beyin damar cerrahisi üzerinde teorik ve pratik eğitimlerin verileceği sempozyumda, genç beyin cerrahlarının mesleki tecrübe ve deneyim kazanması amaçlanıyor.

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Hakan Emmez, derneğin beyin damar hastalıkları alt grubu ile önemli bir toplantı düzenlediklerini söyleyerek, "Beyin damar hastalıkları hem genel ölümlerin hem de beyin kaynaklı ölümlerin ve sakatlıkların en önemli sebeplerinden aslında. Baş döndürücü gelişmeler oluyor, kapalı yöntemler, açık yöntemler... Biz beyin cerrahları da bunları yaygın uyguluyoruz. Şu anda dünyadaki son gelişmeleri burada meslektaşlarımızla tartışıp neler yapabiliriz, herkes bilgisini gösteriyor. Kurslar düzenliyoruz ve bu işi genç beyin cerrahlarına en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Türk Nöroşirürji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Eğitim Öğretim Grubu Başkanı Prof. Dr. Melih Bozkurt da "Beyin cerrahisi eğitimi, asistanlık eğitimi çok zor bir eğitimdir ama beyin damarı hastalıkları eğitimi asistanlıktan ziyade uzmanlık eğitimidir, daha üst seviye bir eğitimdir. Dolayısıyla hastalıkların doğal seyrinin zorluğu beyin cerrahisi damar hastalıklarını zorlu yapan şeydir. Hem hastalığın zorluğu hem de eğitimin zorluğu ikisi bir araya gelince çok fazla eğitim almak gerekiyor. Çok uzun süre eğitim almak gerekiyor. Bugün burada aslında bir okul var. Okulun ilk 3 modülü burada tamamlanıyor. Dolayısıyla çok önemli bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Keskin ise şah damarı tıkanıklığı, anevrizma, inme gibi beyin damar hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık sorunları arasında olduğunu dile getirdi.

Beyin ve sinir cerrahlarının bu hastalıkları açık cerrahinin yanı sıra kapalı olarak adlandırılan endovasküler yöntemle de tedavi edebildiklerini ifade eden Keskin, kentte gerçekleşen sempozyumda endovasküler kursun son teknoloji simülasyon cihazları kullanılarak yapılacağını ifade etti.

Sempozyum 3 gün sürecek.