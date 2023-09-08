Kayseri'de alıkoydukları kişilere senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.D. isimli şüpheli kadının sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri alkol alma bahanesiyle evine davet ettiği, buluşma sonrası haber verdiği T.A., Y.L. ile D.A'nın ikamete gelerek mağdur şahısları darbedip, alıkoyarak "namus cezası" adı altında zorla senet imzalattıklarını tespit etti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada 4 zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.