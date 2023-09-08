Doğumuna 1 ay kala çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti

Kaza, İlçenin Eğribel Mahallesi’nde meydana geldi. Dursun Sağlam idaresindeki 55 DS 258 plakalı hafif ticari araç zeminin kaygan olmasından dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bir ağaca ardından 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri ise Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çakır ve Fatma Çakır isimli şahsıların olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Dursun Sağlam ile oğlu Seyfettin Sağlam olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan hamile Cemile Sağlam, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeği, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada acı detay ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Cemile Sağlam’ın ilk çocuğunun doğumuna 1 ay kaldığı, yaklaşık 1,5 sene önce evlendiğini ve son kontrolleri için Ünye Devlet Hastanesi'ne ailesiyle birlikte gittiği öğrenildi.

Kazada yaralanan kayınpederi ve kayınçosunun son durumunu anlatan Bilal Köksal, “Biz Samsun Çarşamba’da yaşıyoruz. Eşimi 'bir kaza var diyerek' aramışlar. Biz hastaneye geldiğimizde kayınpederim ve kayınçom sarı alanda yatıyordu. Diğer vefat edenler olay yerinde hayatını kaybetmiş. Kayınçom Seyfettin Sağlam’ın iç kanama geçirdiğini ve kayınpederim Dursun Sağlam’ın kalçasında kırık olduğunu söylediler. Onlar da Ünye’ye hem evin ihtiyaçları hem de gelinimiz Cemile Sağlam hamile olduğu için kontrol nedeniyle hastaneye gidiyorlardı. Muhtemelen yolda çiğse olduğu için büyük ihtimalle aracın kaydığını düşünüyoruz. Kayınpederimde olayı hatırlamadığını söyledi. Gelin hanımımız yaklaşık bir buçuk senelik evliydi. Zaten ilk çocuğuna hamileydi. Çocuğu kurtarmak istemişler ama oda vefat etmiş. Eşi Seyfettin Sağlam’ında Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini söylediler” dedi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.