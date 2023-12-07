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Güncel
AA 07.12.2023 15:53

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 19. gününde devam ediyor.

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içi ve dışında arama çalışması yapıyor. Ekipler, aramalarına Erdemir Limanı bölgesinde yoğunluk veriyor.

"TCG Akın" arama ve kurtarma gemisinin yer aldığı çalışmalara Karadeniz Ereğli Limanı'na gelen "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" de destek veriyor, geminin dalgıçları da arama faaliyetlerine katılıyor.

Her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun'un batan gemiye ilişkin daha sonra gerçekleştireceği işlemler, dalgıçların çalışmaları ve yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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