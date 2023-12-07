Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.12.2023 15:51

Yozgat'da TÜBİTAK Bilim Söyleşileri düzenlendi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Bilim Söyleşileri" düzenlendi.

Yozgat'da TÜBİTAK Bilim Söyleşileri düzenlendi
[Fotograf: AA]

Dr. Göktuğ Şahin lise öğrencileriyle dijitalleşen dünyada finansal okuryazarlığın temelleri, Prof. Dr. Hakan Dündar da ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile bilim, bilim adamı ve değerler eğitimi üzerine söyleşide bulundu.

​​​​​​​Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliklerle öğrencileri bilime yönlendirmeyi, bilimsel farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öcal, katkılarından dolayı Dündar ve Şahin'e teşekkür etti.

Sorgun Agahefendi İlkokulu ile Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Dündar, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Göktuğ Şahin konuşmacı olarak katıldı.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Iğdır'da sıcak asfalt çalışması devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
16:02
Tiktok temsilcisi TBMM'de
15:45
BM Gazze'de 132 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu
16:07
Atina Bildirgesi'nde devamlı ve yapıcı istişareler vurgusu
15:43
14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
15:36
Diyarbakır'da 9 katlı metruk bina yıkılırken çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
FOTO FOKUS
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ