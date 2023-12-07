Yozgat'da TÜBİTAK Bilim Söyleşileri düzenlendi

Dr. Göktuğ Şahin lise öğrencileriyle dijitalleşen dünyada finansal okuryazarlığın temelleri, Prof. Dr. Hakan Dündar da ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile bilim, bilim adamı ve değerler eğitimi üzerine söyleşide bulundu.

​​​​​​​Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliklerle öğrencileri bilime yönlendirmeyi, bilimsel farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Öcal, katkılarından dolayı Dündar ve Şahin'e teşekkür etti.

Sorgun Agahefendi İlkokulu ile Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Dündar, Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Göktuğ Şahin konuşmacı olarak katıldı.