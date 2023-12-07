Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.12.2023 15:40

Batman'da GETAT ünitesi merkeze dönüştü

Batman Eğitim Araştırma Merkezinde faaliyet gösteren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ünitesi, DSÖ'nün tanımına uygun olarak bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalıkların önlenmesi, tanısı, iyileştirilmesi ve tedavisinde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını kapsayan bir merkeze dönüştü.

Batman'da GETAT ünitesi merkeze dönüştü
[Fotograf: İHA]

Merkez bünyesinde ozon, kupa (hacamat) ve akupunktur tedavileri gibi uygulamalar, deneyimli doktorlar tarafından gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Semih Canpolat, 2021 yılından bu yana GETAT hizmeti sunan ünitenin artık GETAT Merkezi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Canpolat, “GETAT Merkezi, eğitim vermeye yetkilendirilmiş ve daha kapsamlı bir tedavi protokolü oluşturmak üzere 'GETAT Merkezi' statüsü kazanmıştır” dedi. Canpolat, hastaların 182'yi arayarak veya MHRS uygulaması üzerinden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp bölümünü seçerek, ozon, kupa (hacamat) veya akupunktur tedavilerinden birini seçerek randevu alabileceklerini belirtti

ETİKETLER
Batman
Sıradaki Haber
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
16:02
Tiktok temsilcisi TBMM'de
15:45
BM Gazze'de 132 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu
16:07
Atina Bildirgesi'nde devamlı ve yapıcı istişareler vurgusu
15:43
14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
15:36
Diyarbakır'da 9 katlı metruk bina yıkılırken çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
FOTO FOKUS
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ