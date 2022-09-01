Liman Başkanlığı'nın avlanmaya çıkılmaması yönünde uyarıları dikkate alan balıkçılar, Kozlu Limanı'nda bekleyişlerini sürdürüyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların yeni sezon için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Yeni sezona umutlu girdiklerini anlatan Kayhan, "Meteorolojik koşullar ve Liman Başkanlığı'ndan balıkçılara bildirilen acil kodla hava durumunun bozuk olduğu, bu akşam balıkçılar için sakıncalı olacağı için çıkamıyoruz. Ancak sabaha doğru normale dönerse çıkılacaktır. Bundan sonra havaların iyi olmasını bekliyoruz. Kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Gece hava müsait olsaydı 'Vira Bismillah' diyecektik" dedi.