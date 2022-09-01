Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede yaptığı denetimde R.A.A'nın yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla R.A.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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