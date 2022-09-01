Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Harmankaya köyü yolunda Ahmet Çakmak'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma devrildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Çakmak'ı, kazayı görerek bölgeye hareket eden rafting il temsilcisi Birol Tepe ve 4 kişilik ekibi bota aldı.
Kıyıya çıkarılan sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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