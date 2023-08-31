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Güncel
İHA 31.08.2023 17:37

Zonguldaklı balıkçılar yeni sezonda hamsi ve lüferden ümitli

Zonguldak'ta av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı.

Zonguldaklı balıkçılar yeni sezonda hamsi ve lüferden ümitli

1 Eylül'de kalkacak olan av yasağına saatler kala Kozlu Limanı'nda balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, bu yıl hamsi ve lüferden ümitli olduklarını söyledi. Endüstriyel balıkçılığın olmasını istediklerini bu sayede halkın ucuz balık yiyebileceğini ifade eden Kayhan, "1 Eylül'de balıkçılık sezonumuz açılmış olacak. Bu sezon balıkçılarımıza, camiamıza hayırlı olsun. Geçen sene palamut açısından çok güzel geçti. Şu ana kadar pek yüzünü istenilen oranda görmüş değiliz. Karadeniz'de şu anda torik yavruları avlanıyor. Halkımızın ucuz balık yiyebilmesi için endüstriyel balıkçılık olması lazım. Kıyı balıkçılığının halka yansıması çok zor olur ve pahalı olur. Endüstriyel balıkçılarla konuştuğumuzda geçen seneye nazaran palamudun çok az olacağını hamsi ve lüfer balığının bol olacağını tahmin ediyoruz. Bu sene ikisinden ümitliyiz. Ancak hamsinin şimdi değil Ekim ayının ortasından sonra avlansın ve halkımız ucuz balık yesin istiyoruz" diye konuştu.

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