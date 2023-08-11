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Güncel
İHA 11.08.2023 15:52

Zonguldak’a 6 milyon dolarlık fındık entegre tesisi yatırımı

Türkiye'nin ve Batı Karadeniz'in en önemli üretim merkezlerinden biri olan organik fındık fabrikası entegre tesisi, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette olan fabrika kapasitesini 2 kat artıracak.

Zonguldak’a 6 milyon dolarlık fındık entegre tesisi yatırımı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli OSB de daha önce faaliyet gösteren firma, fındık işleme tesisinin inşasını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu sezon fındık alımına başlamasıyla ve aynı zamanda yeni tesisi ile üretim kapasitesini ve istihdamını artırmaya hazırlanıyor. Kırma işleme ve paketleme entegre fabrikasını, yeni yatırım ile toplam üretim kapasitesini 3 bin metreye kareye çıkaracaklarını belirten firmanın Tarım Departmanı Müdürü Çiğdem Güler “Ülkemizde ve yurt dışı fındık ihtiyacını mevcut sistemimiz ve yeni yatırımlarımız ile büyüttüğümüz şirketimiz sayesinde özellikle çikolatanın hammaddesi olan fındığımızı işlemiş olacağız. Mevcut tesisimizde 50 kişilik bir istihdamımız var. Yeni yatırım ile ilave olarak 70 -100 civarı kişiye daha istihdam sağlamak istiyoruz. İki fabrika arasında çok farklı işlevler olmayacak. Burası da fındık işleme entegre tesisi olacak. Yeni kurulacak fabrikamızda son teknoloji ile kurulacak. Ürün çeşitliliğimizi yeni sistemimiz ile arttıracak ve kaliteli üretim merkezi haline getireceğiz. Hedefimiz Ereğli Organize Sanayi bölgemizde çalışmaları devam eden entegre tesisimizi 2024 yılında tam faaliyete geçmek" şeklinde konuştu.

İşlenmiş fındık ürünleri sektörünün en yenilikçi firması olabilme iddiasıyla 2019 yılında Alaplı'da fabrikayı satın aldıklarını söyleyen Çiğdem Güler, her yıl mutlaka daha yenilikçi ürün prensibiyle çalıştıklarını, 2024 yılında ürün yelpazelerini genişleteceklerini ve üretimi yapılacak ürünleri 30 ülkeye ihracı hedefleri olduğunu ifade etti. Yeni yatırım tutarının 6 milyon dolar olacağını ifade eden Çiğdem Güler; “Fabrikamız Türkiye’de ilk organik kırma, işleme ve paketleme entegre fındık fabrikasıdır. Ve şu an da inşası devam eden yeni tesisimiz ile Batı Karadeniz bölgesinin en büyük entegre tesisi olacak. Fabrikamız yılda 5 bin ton organik iç fındık işleyerek dünya pazarına ihraç edecektir. Alaplı'da bu yıl 22 bin ton fındık rekoltesi mevcuttur. Fabrikamız dünya organik fındık pazarının taleplerine göre kurulmuştur. Tam kapasiteli üretim yapıldığında 100 kişiye kadar iş imkânı sağlayabilecektir. Fabrikamız bu sene Organik fındık yanı sıra konvansiyonel fındık alımları da yapacaktır. Entegre fabrikamızda kırma işlemi, paketleme, kavurma dilme, vakumlama üretimine geçilecek. Ayrıca, fabrikamızda nem ve rutubet konusunda ciddi yalıtım yatırımları uygulayacağız” açıklamasını yaptı. 

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