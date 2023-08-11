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Güncel
AA 11.08.2023 15:47

Denizli'de bir genç öldürüldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti.

Denizli'de bir genç öldürüldü

Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal A. işe gitmek için otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kemal A.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kemal A.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kemal A.'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan A. ve İsmail Y.'nin tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa A.'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

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