Ardahan’ın bir ilçesi daha doğal gaza kavuşuyor

Ardahan’ın Posof ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları devam ediyor.



İlçeye yıl sonuna kadar doğal gaz verilmesi hedefleniyor. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar yaptığı açıklamada, doğal gazın ilçeye bağlanması noktasındaki çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.



"Hedefimiz bu yıl sonu itibari ile Posof ilçemizde doğal gazın mavi alevinden çakmağı çakarak yakıp ısınmak"

Başkan Ulgar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Şirin ve güzel ilçemiz Posof’u her platformda ön plana çıkartmak için Posof Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmaları sürekli yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Şu an Posof ilçemizde uzun yıllar önce yapılmış kanalizasyon ama kendini bir şekilde ömrünü tüketmiş içme suyu ve yağmur suyu hatları ve bununla beraber doğal gazın ilçeye bağlanması noktasındaki çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yağmur suyu hatları, içme suyu hatları ve kanalizasyon çalışmalarında sona gelindi. Bunun akabinde teknik olarak doğal gaz çalışmalarının aynı anda yürütülmesi söz konusu değil. Bu hatlarımızın sahaya oturması ile beraber doğal gaz hatlarımızda hızlı bir şekilde döşenmeye başlandı. Hedefimiz bu yıl sonu itibari ile Posof ilçemizde doğal gazın mavi alevinden çakmağı çakarak yakıp ısınmak istiyoruz. İnşallah bunu yetiştirmeye gayret edeceğiz. Posof ilçemiz yerel nüfusunun çok üzerinde olan büyük projelerle ilerliyor"



Başkan Ulgar, "Sloganımız ise ihalesi yapılıp ihale sürecinden önce projelerin bittiği tek ilçe Posof ilçemizdir. Bu konuda katkı sunan başta AK Parti hükumetine, parti teşkilatına ve Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.