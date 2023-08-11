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Güncel
AA 11.08.2023 14:58

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim yetişecek

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimi kapsamında ilk asistan hekim göreve başladı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim yetişecek

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, Anestezi ve Reanimasyon Asistanı olarak atanan Dr. Rojbin Kaplan'a görevinde başarılar dileyerek, sağlık hizmetleri sunumunda olduğu gibi eğitim çalışmalarında da her zaman en ileriyi hedefleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Kabak da hastanede ilk günden itibaren sağlık hizmetinin kalitesini artırmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda üniversite ile afiliye olma sebebiyle akademisyenlerin de başlamasıyla 3 klinikte eğitim kliniği onayı aldıklarını söyledi.

Nisan ayında ilk kadrolarının açıldığını bildiren Kabak, "Eğitim kliniği olan birimimizde sağlık hizmeti kalitemizi artıracaktır" dedi.

Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Akelma ise Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinin tam uyum içerisinde tıp lisans öğrencileri ve uzmanlık öğrencileri almasının kent için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Akelma, "Özellikle ilimizde hizmet veren aile hekimleri ve pratisyen hekimlerin kendi illerinde uzmanlık eğitimlerini almaları hekimlerimizin vakit kayıplarının önüne geçecek olmasının yanı sıra ilimiz için de kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşma noktasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Uzmanlık eğitimlerinin verilmesi uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Ancak buradan yetişecek tıp uzmanlarının ülkemizin birçok yerinde hizmet verecek olması da ilimiz adına bir gururdur" ifadelerini kullandı.

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