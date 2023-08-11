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Güncel
AA 11.08.2023 14:47

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde ikamet eden C.A, R.A. ve S.A'nın zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığı belirlendi. Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu, 195 kök Hint keneviri, kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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