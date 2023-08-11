Parçalı Bulutlu 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.08.2023 14:32

Çorum'da domates hasadı başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde üreticiler, domates hasadına başladı.

Çorum'da domates hasadı başladı

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, kentte 18 bin 136 dönüm alanda domates üretimi yapıldığını söyledi.

Özdemir, il genelinde yıllık ortalama 66 bin 679 ton domates üretildiğini kaydetti.

İlçeye bağlı Aydoğan köyünde 20 dönüm arazide domates yetiştiren Şenol Masaloğlu ise bu yıl domates veriminden memnun olduklarını dile getirdi.

"Dönümünden 5 ila 8 ton arasında ürün alıyoruz"

Sofralık ve salçalık olmak üzere iki çeşit domates ürettiklerini belirten Masaloğlu, "20 dönüm alanda domates üretiyoruz. Dönümünden 5 ila 8 ton arasında ürün alıyoruz. Verimden memnunuz. Satışlarımız Sungurlu içerisinde ve dışarısında oluyor. Ankara, Samsun ve Kırıkkale'ye ürün gönderiyoruz. Bu sene İstanbul'dan da istek var. Bu yıl hedefimiz 150-200 ton arasında ürün almak" dedi.

Masaloğlu, hasat döneminde ortalama 10 kadına iş imkanı sağladığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Çorum
Sıradaki Haber
13'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
Bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği Take Off Girişim başvuruları uzatıldı
15:06
İngiltere’nin sığınmacı gemisi: Hapishanelerden filmlere Batı'nın insani yönü
14:43
Bakan Şimşek: Önceliğimiz makro finansal istikrarın pekiştirilmesi
14:47
MS'e neden olan virüse karşı ilk aşı geliştiriliyor: Beyin iltihabını engelleyecek
15:14
Pençe-Kilit şehitlerine son görev
14:23
Malatya’daki 5,3 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor?
Üniversite öğrencileri 'yapamazsınız' diyenlere inat elektrikli otomobil üretti
Üniversite öğrencileri 'yapamazsınız' diyenlere inat elektrikli otomobil üretti
FOTO FOKUS
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ