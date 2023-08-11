Parçalı Bulutlu 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.08.2023 14:20

Nevşehir'de bir vatandaş bahçesinde bulduğu taşın incelenmesini istiyor

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir vatandaş, kendisine ait bağ evinin bahçesinde bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istiyor.

Nevşehir'de bir vatandaş bahçesinde bulduğu taşın incelenmesini istiyor

Bekir Canlı, önceki akşam Yeniyaylacık köyü yakınlarındaki bağ evinin balkonunda çay içerken gökyüzünden bir cismin düştüğünü ileri sürerek, yaptığı incelemede daha önce karşılaşmadığı bir taş bulduğunu belirtti.

Yaklaşık 2 kilo 700 gram ağırlığındaki taşın incelenmesini isteyen Canlı, "Akşam otururken yıldız kayması gibi bir ışık üstümüzden geçerek bahçeye düştü. Araştırma yaptığımızda bir taş dikkatimizi çekti, sıcaktı. Diğer taşlardan da farklıydı. Gök taşı olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin incelemesi için analize göndermek istiyorum" dedi.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Samsun'da itfaiye ekipleri yılanı sıkıştığı yerden kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
Bölgenin en büyük girişimcilik etkinliği Take Off Girişim başvuruları uzatıldı
15:06
İngiltere’nin sığınmacı gemisi: Hapishanelerden filmlere Batı'nın insani yönü
14:43
Bakan Şimşek: Önceliğimiz makro finansal istikrarın pekiştirilmesi
14:47
MS'e neden olan virüse karşı ilk aşı geliştiriliyor: Beyin iltihabını engelleyecek
15:14
Pençe-Kilit şehitlerine son görev
14:23
Malatya’daki 5,3 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor?
Üniversite öğrencileri 'yapamazsınız' diyenlere inat elektrikli otomobil üretti
Üniversite öğrencileri 'yapamazsınız' diyenlere inat elektrikli otomobil üretti
FOTO FOKUS
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ