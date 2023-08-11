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Güncel
AA 11.08.2023 13:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül mezarı başında anıldı
Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

 

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