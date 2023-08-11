Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.