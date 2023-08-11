Çok Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.08.2023 11:22

Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün şehadetinin 6'ncı yılında mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Eren Bülbül mezarı başında anıldı

Eren Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programına, annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile vatandaşlar katıldı.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti
Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti

Vali Ustaoğlu, Allah'tan şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Tayininin Balıkesir'e çıkmasından dolayı son kez anma programına katıldığını belirten Ustaoğlu, "Tam 6 yıl önce hain ve kalleşçe bir saldırı sonucu burada Eren Bülbül yavrumuz ile Ferhat Gedik astsubayımızı kaybettik. Onlar şehadete yürüdüler. Konuşmakta zorlanıyorum, benim için bugün aynı zamanda Eren Bülbül'e bir veda oldu. Bu vesileyle ben Eren Bülbül kardeşimizden hakkını helal etmesini istiyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Ustaoğlu ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Eren Bülbül'ün şehit düştüğü aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehit olmuştu.

ETİKETLER
Şehit Terör Saldırısı Trabzon
Sıradaki Haber
Galata Köprüsü'nde yenileme çalışması 13 Ağustos'ta başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
İstanbul'da 3 saat arayla iki metrobüs kazası
14:15
Saldırı girişimi önlendi, 12 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Japonya'da Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki tahliye hortumunda sızıntı tespit edildi
14:01
Avustralya'da hesabına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar yatırılan kadının yargı süreci devam ediyor
13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
13:56
Nijerya'da bu yıl seller nedeniyle 7 binden fazla kişi yerinden oldu
Tlos Antik Kenti tiyatrosu yeni oyunlar için hazırlanıyor
Tlos Antik Kenti tiyatrosu yeni oyunlar için hazırlanıyor
FOTO FOKUS
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
"Sen Türkülerini Söyle"de TRT'nin dizi oyuncuları sahnede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ