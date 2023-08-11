Trabzon'daki "Yeşilyurt Şehitliği" yeniden düzenlendi

Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesindeki şehitlik alanındaki törende, vatan için canlarını veren şehitler sayesinde bu topraklarda hür ve bağımsız yaşanabildiğini söyledi.

Trabzon'un her tepesinde yüzlerce şehit olduğunu belirten Ustaoğlu, "Tam 107 yıl önce onlar bu vatan, millet ve bayrağımız için ülkemizin geleceği için şehadete yürüdüler. Burada, Yeşilyurt'ta adeta kucak kucağa yatıyorlar. Onlar, bu milletin geleceğini esaret altına almak, pranga vurmak isteyenlere karşı tabiri caizse göğüs göğüse mücadele vererek şehadete yürüyen şehitlerimiz" dedi.



"Trabzon'umuzun her bir tepesinde yüzlerce şehidimiz yatıyor"

Ustaoğlu, hafta içinde diğer şehitliklerde de şehitleri andıklarını anımsatarak, "Allah mekanlarını cennet eylesin, şehitler tepesi boş değil. Trabzon'umuzun her bir tepesinde yüzlerce şehidimiz yatıyor" diye konuştu.

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yeniden düzenlenen şehitlikteki törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Araklı Kaymakamı Soner Divli, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşık Kutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Duaların edildiği tören, ikramın ardından sona erdi.