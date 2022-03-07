Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ayçiçek yağının biteceği söylentisini duyan vatandaşlar, yağ almak için marketlere koştu.

Dakikalar içinde marketlere akın eden vatandaşlar, yağ alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Edirne’de birçok zincir markette saatler içinde 5 litrelik ayçiçek yağları tükendi, raflar boş kaldı.

Yaşanan bu durumu zincir marketlerin fırsatçılığa dönüştürdüğünü iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Artan şikayetler nedeniyle Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere, temel tüketim ürünlerinde market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi.

Marketlerin raflarında 5 litrelik ayçiçek yağlarının bulunmadığı, sadece 1 ile 2 litrelik ürünlerin bulunduğu, bazı marketlerde de yağlara zam yapıldığı gözlendi.