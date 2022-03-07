Adana'da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan kadının yardım istediği üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından evin kilitli kapısını açarak yalnız yaşadığı belirtilen Fatma K'ye ulaştı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının düşme sonucu kalça kemiğinin kırıldığını ve hareket edemediğini tespit etti.

Sedye yardımıyla ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı.