Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede M.Ç. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Minibüsteki 21 Filistin ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sürücü M.Ç, yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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