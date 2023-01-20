Türkiye'nin en önemli turizm ve kayak merkezlerinden biri olan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Gümüşkayak Kayak tesisleri son 35 yılın en yağışsız sezonunu yaşıyor.



Türkiye'nin ilk kayak merkezlerinden birisi olma özelliğini taşıyan 2 bin 100 metre rakımdaki merkezde, beklentilerin oldukça altında gerçekleşen kar yağışları nedeniyle kayak tesisinin toprak zemini ortaya çıktı.



Geçen yıllara göre rezervasyon oranında yüzde 50 düşüş meydana gelen tesisin işletmecileri, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti. Kar yağışı olmaması nedeniyle kayak pistinin kapatıldığı merkeze gelen vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.



“35 yıldır böyle kuraklık olmadı”



Ocak ayının ortasında Zigana Dağı’nda kar yağışı olmamasının normal olmadığını söyleyen Zigana Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu, “Yaklaşık 30-35 yıldır böyle bir kuraklık, hele ki sömestr tatiline yakın görmedik. Karın geç yağdığı zamanlar oldu ama Ocak ayında bu seviyede az bir kar olduğu görülmedi. Bu sadece kış için değil yaz için de kötü sonuçlar doğuracak bir etken. İşimizi doğal olarak kötü etkiliyor. Bundan yaklaşık 1-2 hafta öncesinde kayak sezonunu başlatmıştık ama kar yağışı alamayınca, havalar sıcak gitmeye devam edince şu an kayak pistini kapattık. ” dedi.





Zigana’da kar göremediği için şaşırdığını dile getiren ziyaretçi Hayriye Şatır da “Ben ikinci defa geliyorum ve kar yok. Zigana’da kar göremeyince ben de şaşırdım. Abimle eşi geldiler yurtdışından onları getirdim buraya Zigana’da kar yok. Şaşırdım çünkü ben ilk geldiğimde 2 adam boyundaydı burada kar ama şimdi yok” ifadelerini kullandı.Minik ziyaretçi Gülce Güleser Köse ise, “Buraya kar ve kayma ümidi ile geldim ama bu manzarayla karşılaştım. Yani bu havada kar yağması gerekiyor ama yaz havasında gibiyiz” dedi.