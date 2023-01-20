Edirne'de 57 bin 330 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Okullarda yapılan törenlerde öğrencilere karneleri verildi.



75. Yıl İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 1/E sınıfı öğretmeni Ali Küçük, sınıfta düzenlenen karne töreninde, başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını ve öğrencilerin tatili iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.



Öğrencilerden Deniz Utku, karne aldıktan sonra notlarının çok iyi olduğunu söyledi. Tatilde arkadaşlarıyla sinemaya gideceğini belirten Utku, yeni dönem başlamadan önce ödevlerini de tamamlayacağını ifade etti.



Tekirdağ ve Kırklareli'nde 53 bin 372 öğrenci karne heyecanı yaşadı



Atatürk İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı. Okula smokin kıyafetiyle gelen 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Çevik, bugün karne alacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirten Çevik, "En güzel, en şık kıyafetlerimi giydim. Bugün çok heyecanlıyım karnemi alacağım için. Eve gidince herkese göstereceğim karnemi. Çok mutluyum bugün" dedi.



Tekirdağ'da da Cumhuriyet İlkokulunda karnelerini alan öğrencilerin sevinçli olduğu gözlendi.