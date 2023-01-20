Arda Mahallesi'nde apartman önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde F.B'nin boynundan tabancayla vurulduğu belirlendi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan F.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın apartmandaki bir dairede meydana geldiği, iki kişinin F.B’yi sürükleyip apartman kapısının önüne bırakarak kaçtıkları ileri sürüldü.

Polis ekiplerince, olayın yaşandığı iddia edilen dairede yaşayan 2 kadın ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.