Karne alma heyecanıyla evlerinde hazırlanan ve aynı renk montlarını giyen kız kardeşler, babalarıyla okula gitti.

Sınıflarında yan yana oturan beşiz kızlara, öğretmenleri tarafından karne ve hediyeleri verildi.

İlk kez karne almanın mutluluğunu yaşayan beşizler, öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Berfin Yılmaz, kardeşleriyle ilk karnelerini aldıklarını söyledi.

Okumayı öğrendiklerini ve karne aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, "İlk karnemizi aldık. Çok ders çalıştık. Çok kitap okuduk ve şimdi de çok mutluyuz. Ara tatilde de ders çalışıp kitap okuyarak ikinci döneme iyi hazırlanacağız. İnşallah ikinci dönem de başarılı oluruz" diye konuştu.