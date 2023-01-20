Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaz sıkışması nedeniyle evin tavanı çöktü
Kütahya'da evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.
Sultanbağı Mahallesi'nde Fatma E.'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin zemin katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.
Patlama, tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöken evde büyük hasara yol açtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatma E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kütahya
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