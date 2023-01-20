Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta makaron operasyonu
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 661 bin 200 makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 661 bin 200 makaron ile 31 kilo 750 gram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Tokat
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