İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.Ö. ve G.Y'nin uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı bilgisine ulaştı.

İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.