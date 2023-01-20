Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı tutuklandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.Ö. ve G.Y'nin uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı bilgisine ulaştı.
İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler: İzmir
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