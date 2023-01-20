Ayancık Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Çocuklar Hep Mutlu Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri çocuklar için atkı ve bere ördü.

Gönüllü gençler tarafından yaklaşık bir ayda hazırlanan atkı ve bereler, ziyaret edilen Aşağıköy İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere verildi.

Ziyarette gençlik merkezi görevlileri ve gönüllü gençler, öğrencilerle oyunlar oynayıp palyaço gösterisi de sundu.